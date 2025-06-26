Названы главные причины отказа в шенгенских визах

В 2024 году количество отказов в получении шенгена составило 7% от всех заявок.

В минувшем, 2024 году, количество отказов в получении Шенгенской визы россиянам составило 7% от всех заявок, рассказали в Ассоциации туроператоров АТОР. Там же составили список главных причин отказа в выдаче виз.

Одной из самых серьезных причин отказа - подделка документов, в частности, банковских выписок, выписок из Пенсионного фонда и Госуслуг.

Еще одна распространенная проблема – неподтвержденные брони отелей и билетов.

Проблемой может стать также отсутствие подтвержденного дохода при наличии значительных средств на счетах - это могут счесть сомнительным источником дохода.

Наконец, проблемы могут возникнуть, если ранее выданная шенгенская виза не была использована по назначению. Например, если виза была открыта от одной страны, а для въезда использовалась другая.