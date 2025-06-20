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Названы главные причины рака печени

Новости. Медицина
22:00, 29 Июля 2025
фото: © Art_Photo / Adobe Stock

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Часть причин, вызывающий один из самых смертоносных видом рака, можно контролировать.

Один из опаснейших видов онкологии, рак печени, можно предотвратить, если сократить распространенность вирусных гепатитов, злоупотребление алкоголем и ожирение печени, вызванное метаболическими нарушениями (MASLD), пишут авторы крупного анализа, опубликованного в The Lancet. Это издание цитирует Лента.ру.

В исследовании подчеркнули, что MASLD, связанное с ожирением, становится самой быстрорастущей причиной рака печени в мире, особенно в США, Европе и Азии.

Авторы предложили стратегии для борьбы с болезнью: расширение вакцинации от гепатита B, скрининг на гепатиты и поражения печени, ограничения на рекламу алкоголя, минимальные цены на алкоголь и кампании по здоровому образу жизни. Таким образом, можно будет ежегодно спасать до 15 миллионов жизней.

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