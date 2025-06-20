Названы главные причины рака печени

Часть причин, вызывающий один из самых смертоносных видом рака, можно контролировать.

Один из опаснейших видов онкологии, рак печени, можно предотвратить, если сократить распространенность вирусных гепатитов, злоупотребление алкоголем и ожирение печени, вызванное метаболическими нарушениями (MASLD), пишут авторы крупного анализа, опубликованного в The Lancet. Это издание цитирует Лента.ру.

В исследовании подчеркнули, что MASLD, связанное с ожирением, становится самой быстрорастущей причиной рака печени в мире, особенно в США, Европе и Азии.

Авторы предложили стратегии для борьбы с болезнью: расширение вакцинации от гепатита B, скрининг на гепатиты и поражения печени, ограничения на рекламу алкоголя, минимальные цены на алкоголь и кампании по здоровому образу жизни. Таким образом, можно будет ежегодно спасать до 15 миллионов жизней.