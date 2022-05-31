Названы имена первых кандидатов на должность главы Карелии

В воскресенье стартовало выдвижение кандидатов на должность главы Республики Карелия.

Сегодня, 5 июня, дан старт выдвижению кандидатов на должность главы Карелии. Об этом сообщает ЦИК республики.

Так, первыми своих кандидатов выдвинули региональные отделения политических партий «Зеленая альтернатива» и «Партия Роста». От «Зеленой альтернативы» в выборах на должность главы республики будет участвовать Сергей Ярлыков, от «Партии Роста» — Дмитрий Фабрикантов.

Следом за ними определились региональные отделения политических партий «Российская партия свободы и справедливости» и «Новые люди». РПСС выдвинула кандидатуру Дениса Базанкова, а «Новые люди» - Михаила Федорова.

Пятым кандидатом на должность главы Карелии стал представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - Валерий Таборов.

Выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.

Напомним, Карелия стала первым регионом в России, где дан старт избирательной кампании по выборам высшего должностного лица. Голосование на выборах главы республики будет проходить три дня — 9, 10 и 11 сентября.