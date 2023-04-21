Названы имена водителей, которые чаще всего попадают в аварии

Страховая компания провела необычное исследование, но просит отнестись к нему с юмором.

Одна из страховых компаний выяснила, водители с какими именами чаще попадают в ДТП. Страховщики исследовали свою базу данных по страховым случаям в сегменте ОСАГО.

В целом по России самыми «аварийными» водителями оказались Регины, в Московском регионе – Спартаки, а в Петербурге – Кристины. Кто еще оказался в этом ТОПе, а также имена тех, кто вовсе не попадает в ДТП, знает проект «Жизнь и кошелек».