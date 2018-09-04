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Новости. Общество
09:02, 04 Сентября 2018

Названы иномарки, цены на которые в России снижаются

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Цены на новые автомобили во второй половине августа на российском рынке выросли у 18 автопроизводителей, но есть и те, кто снизил стоимость своей продукции.

По данным аналитического агентства "Автостат", компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 – 55 тыс. руб. На 12-35 тыс. руб. подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. руб.

Вместе с тем, группа Peugeot Citroen Automobiles (PSA) снизила цены на автомобили Peugeot 408 и Сitroen С4 российской сборки, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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