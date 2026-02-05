Названы кандидаты на пост председателя Союза театральных деятелей республики

9 февраля в Петрозаводске пройдет IX Отчетно-выборная конференция Карельского отделения СТД России.

Конференции проходят раз в пять лет. На ней подводятся итоги, строятся планы на следующие 5 лет.

Главный вопрос в повестке дня — выбор Председателя Союза театральных деятелей Карелии. Два срока — с 2016 года по настоящее время — Союзом руководила художественный руководитель и главный режиссёр Негосударственного авторского театра «Ad Liberum», режиссёр-педагог Театра кукол Карелии заслуженная артистка Карелии Снежана Савельева.

— За десять лет под руководством Снежаны Савельевой Правлением СТД Карелии проведены девять конкурсов Республиканской театральной премии «Онежская маска» и поставлены девять церемоний, привлёкших в театр новых зрителей, и семнадцать Театральных школ «Твой выход». Восстановлены творческие и дружеские связи между артистами разных театров, «Дом актёра» стал полноценной репертуарной площадкой. 17 января 2026 года Союз театральных деятелей Карелии впервые отметил День артиста церемонией, также поставленной Савельевой, - отметили в СТД.

На пост председателя Союза театральных деятелей Карелии заявлены две кандидатуры: действующий председатель Снежана Савельева и актёр Театра кукол Карелии заслуженный артист Карелии Олег Романов.

— Обе кандидатуры достойные, и выбор будет непростым, — сообщили в СТД.

Также выберут Председателя Контрольно-ревизионной комиссии и кандидатур делегатов отделения на X (XXIV) съезд СТД России. В зале конференции будет более шестидесяти делегатов от всех профессиональных театров, ветеранов сцены и тех, кто не работает вне театров. У каждого делегата есть право голоса.

Добавим, что в этом году Союз театральных деятелей России отмечает свое 150-летие. Союз театральных деятелей РК основан в 1946 году.

Напомним, самую главную театральную премию Карелии в прошлом году вручали в кинематографическом стиле.