Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии

Одновременно с повышением пенсий, на которое рассчитывают пенсионеры, часть из них может лишится части выплат.

Как сообщает «Русская планета», об возможных изменениях рассказала в своем блоге «Юридические тонкости» Ирина Сивакова, ранее руководившая юридической службой управлении Пенсионного фонда РФ.

Прежде всего, уменьшиться может пенсия по потере кормильца для студентов старше 18 лет, чьи родители умерли. Выплаты станут меньше по сравнению с теми, что подростки получали до совершеннолетия.

Меньше могут стать также начисления еще у нескольких категорий получателей.

Во-первых, у инвалидов, которые получали пенсию по состоянию здоровья, а в этом году достигают пенсионного возраста. Если стаж инвалидности у них меньше десяти лет, пенсия по старости тоже может оказаться ниже.

Во-вторых, у тех, кто переезжает из районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Если северный стаж меньше 15 лет (20 лет — на приравненных территориях), или если там, где работал человек, действовал повышенный северный коэффициент, пенсия «на материке» будет ниже.

Еще одна категория претендентов на урезанные выплаты - получатели пенсии по потере кормильца- пенсионера.

Если обнаружатся другие законные иждивенцы, которых ранее обеспечивало умерший пенсионер (к примеру, внуки или недееспособные взрослые дети), размер пенсии, которая выплачивается первому иждивенцу (например, недееспособной вдове), снизится.

Процент сокращений и размеры выплат в каждом случае рассматриваются индивидуально.