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Названы лекарства, за которые могут лишить водительских прав

Новости. Общество
00:10, 06 Февраля 2022
фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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Врач предупредил, что водительских прав могут лишить из-за нейролептиков, транквилизаторов и антидепрессантов.

Среди лекарств, нежелательных для приема перед вождением из-за риска выявить наличие психотропных препаратов в крови, можно включить нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты, рассказал нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун, пишет агентство "Прайм".

"Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить еще и кодеинсодержащими препаратами", — объяснил он.

Применяя эти средства, водитель рискует быть привлеченным к административной ответственности и лишиться права управлять транспортом. По словам Ковтуна, такая ситуация существует уже очень много лет: от медосвидетельствований страдают граждане, чья профессиональная деятельность связана с вождением — таксисты и водители общественного транспорта.

"Пока ни законодатели, ни Минздрав ничего не делают для того, чтобы прекратить привлечение водителей к юридической ответственности за то, что они употребляли лекарства не с целью опьянения, а по назначению врача или в качестве профилактической или терапевтической меры", — отметил эксперт.

Он напомнил, что на упаковках всех препаратов, в состав которых входит корвалол, или антигистаминных средств, таких, как цитрин и димедрол, указывается, что они способны понижать артериальное давление, вызвать головокружение, слабость и даже помутнение разума. Также многие препараты влияют на реакцию водителя во время опасной ситуации на дороге, из-за чего внимательность снижается и риск попасть в ДТП увеличивается.

"Но при этом на лекарствах не написано, что прием чреват лишением водительских прав, так как в них содержится наркотическое средство. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске быть лишенным прав, чтобы водитель не употреблял это средство перед тем, как сесть за руль", — подчеркнул врач.

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