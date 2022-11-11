Названы лучшие напитки для нервной системы

Невролог назвал напитки, лучше всего способствующие укреплению нервных клеток.

Зеленый и белый чай, цикорий и чай со зверобоем полезны для нервной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Игорь Мацокин, врач-невролог сети клиник «Атлас».

«Зеленый и белый чаи помогают чувствовать себя лучше, быть более активным в течение дня, а вот кофе злоупотреблять не стоит», — отметил он.

Врач объяснил, что кофе, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм. Чай же, содержит большое количество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и сам кофеин.

«Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит, и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В он может улучшать настроение и расслаблять нервную систему в целом», — рассказал Мацокин.

По словам невролога, травяные чаи, в состав которых входит зверобой, имеют мягкое антидепрессивное и общее тонизирующее действие. Кроме того, зверобой способствует уменьшению тревоги и страха, снимает эмоциональное напряжение.

«Полагают, что антидепрессивное действие растения обусловлено способностью его активных веществ повышать уровень серотонина. Серотонин помогает регулировать циклы сна и бодрствования, играет важную роль в настроении, моторных, когнитивных и вегетативных функций организма. Кроме того, зверобой влияет на обмен мелатонина, гормона сна», — дополнил врач.