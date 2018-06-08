Названы лучший и худший аэропорты в мире

Эксперты сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию в случае задержки рейса, составили рейтинг аэропортов.

Эксперты оценивали аэропорты по нескольким категориям. Баллы выставлялись за качество обслуживания, своевременность вылетов и оценки пассажиров, пишет "Федеральное агентство новостей".

Худшим в топе, заняв последнее (141-е) место стал аэропорт "Кувейт". В его копилке было всего 5,4 балла.

Самым лучшим аэропортом стала воздушная гавань "Хамад" в столице Катара Дохе. На ее счету 8,77 балла. На втором месте с 8,69 баллами афинский международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса, "бронза" у аэровокзала Токио.

Что касается российских аэропортов, то у московского Шереметьево – 15-е место, на 50-й позиции расположился екатеринбургский аэропорт Кольцово, на 130-м месте оказался столичный аэропорт Домодедово, сообщает Ura.ru.