Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 08 Июня 2018
фото: Московский аэропорт Шереметьево расположился на 15-й строчке рейтинга.

Названы лучший и худший аэропорты в мире

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.06.18 20:00
Певица Слава "прибухнула" на красной дорожке
08.06.18 19:40
ФОТО: Анна Михалкова похудела на 15 кг
08.06.18 19:10
Все новости
Загрузка...

Эксперты сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию в случае задержки рейса, составили рейтинг аэропортов.

Эксперты оценивали аэропорты по нескольким категориям. Баллы выставлялись за качество обслуживания, своевременность вылетов и оценки пассажиров, пишет "Федеральное агентство новостей".

Худшим в топе, заняв последнее (141-е) место стал аэропорт "Кувейт". В его копилке было всего 5,4 балла. 

Самым лучшим аэропортом стала воздушная гавань "Хамад" в столице Катара Дохе. На ее счету 8,77 балла. На втором месте с 8,69 баллами афинский международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса, "бронза" у аэровокзала Токио.

Что касается российских аэропортов, то у московского Шереметьево – 15-е место, на 50-й позиции расположился екатеринбургский аэропорт Кольцово, на 130-м месте оказался столичный аэропорт Домодедово, сообщает Ura.ru.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.06.18 20:00
Певица Слава "прибухнула" на красной дорожке
08.06.18 19:40
ФОТО: Анна Михалкова похудела на 15 кг
08.06.18 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

Сегодня 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
Сегодня 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 3
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
07.06.2018 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»