Названы марки самой плохой сметаны

Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20 процентов от 50 популярных в России брендов и выяснило, чью продукцию покупать не стоит.

Рейтинг опубликован на сайте организации, пишет Лента.ру.

Эксперты подчеркивают, что из всех исследований молочной продукции это стало "самым позитивным". Так, сметана 42 брендов признана безопасной и отвечающей стандартам, 36 из них эксперты признали товаром повышенного качества.

Первые позиции в рейтинге Роскачества занимает сметана "Простоквашино", "Брест-Литовск", "Бежин луг", «Амка» и "Ростагроэкспорт".

Разочаровала экспертов продукция восьми брендов: "Вологодское лето", "СФЕРМ", "Добрая буренка", "Зеленый берег", "Пестравка", "Молочные продукты Пушкиногорья", "Юрьевская буренка" и "Давлеканово". Последнюю в Роскачестве отказались назвать сметаной, так как в ней обнаружены растительные жиры.

С января 2019 года такой продукт будет именоваться "молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сметаны".

В остальных некачественных образцах обнаружили повышенное содержание дрожжей, консерванты, крахмал и плесень. В продукции не нашли следов тяжелых металлов, радионуклидов, генетически модифицированных источников, пестицидов и патогенных микроорганизмов.