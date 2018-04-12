Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 12 Апреля 2018

Названы марки самой плохой сметаны

По теме

Кудрявцева хочет треснуть "зажравшейся" Набиуллиной
12.04.18 21:30
Землю ждёт глобальное извержение вулканов, заявили ученые
12.04.18 21:05
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
12.04.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20 процентов от 50 популярных в России брендов и выяснило, чью продукцию покупать не стоит.

Рейтинг опубликован на сайте организации, пишет Лента.ру.

Эксперты подчеркивают, что из всех исследований молочной продукции это стало "самым позитивным". Так, сметана 42 брендов признана безопасной и отвечающей стандартам, 36 из них эксперты признали товаром повышенного качества.

Первые позиции в рейтинге Роскачества занимает сметана "Простоквашино", "Брест-Литовск", "Бежин луг", «Амка» и "Ростагроэкспорт".

Разочаровала экспертов продукция восьми брендов: "Вологодское лето", "СФЕРМ", "Добрая буренка", "Зеленый берег", "Пестравка", "Молочные продукты Пушкиногорья", "Юрьевская буренка" и "Давлеканово". Последнюю в Роскачестве отказались назвать сметаной, так как в ней обнаружены растительные жиры.

С января 2019 года такой продукт будет именоваться "молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сметаны".

В остальных некачественных образцах обнаружили повышенное содержание дрожжей, консерванты, крахмал и плесень. В продукции не нашли следов тяжелых металлов, радионуклидов, генетически модифицированных источников, пестицидов и патогенных микроорганизмов.

По теме

Кудрявцева хочет треснуть "зажравшейся" Набиуллиной
12.04.18 21:30
Землю ждёт глобальное извержение вулканов, заявили ученые
12.04.18 21:05
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
12.04.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву

Аналитика

10.04.2018 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард" 1
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Чтиво

11.04.2018 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 3
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 8
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего
11.04.2018 12:44
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали ли вы на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»