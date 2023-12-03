Названы места, где жители Петрозаводска смогут купить новогодние елки

Власти карельской столицы объявили аукцион на размещение торговых точек для продажи елок.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение точек для организации ёлочных базаров. Об этом сообщили в мэрии города.

Всего разместить продажу елок планируется в 8 точках в разных районах города: на улицах Антикайнена у дома № 29, Лососинское шоссе вблизи дома № 25, Маршала Мерецкова около дома № 4, Чапаева у дома № 47, Генерала Фролова вблизи дома № 10, на проспектах Александра Невского около дома № 40 и Октябрьском у домов № 20 и № 53.

Заявки от участников аукциона будут приниматься до 20 декабря, а победители будут объявлены 22 декабря.

Как уточнили в мэрии, дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8142) 71-36-80 или 8 (8142) 71-36-79, а также на сайте администрации.