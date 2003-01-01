Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

Сразу несколько точек по продаже елок начнут работать в Петрозаводске на этой неделе.

Как рассказали на планерке в мэрии города 22 декабря, в городе определены два основных места продажи новогодних елей. Так, с 23 по 31 декабря в Петрозаводске елки начнут продавать на улице Маршала Мерецкова вблизи дома № 4, а также на улице Фролова, 10.

Кроме того, с 25 по 31 декабря живые деревья можно будет приобрести на площади Кирова в рамках рождественской ярмарки.

Кроме того, продажа елей организована в крупных торговых сетях Петрозаводска: строительный гипермаркет «Лемана Про» и гипермаркет «Лента».

Что касается цен, то, например, в «Лемана Про» обыкновенная ель высотой до 2 метров стоит 1655 рублей. Можно также приобрести пихту, но тут цены уже от 7 до 9 тысяч рублей. Какая цена будет в точках на Мерецкова и Фролова, увидим уже завтра.

Ранее в Кареллесхозе рассказали о стоимости живых елей к Новому году. И там цены другие.