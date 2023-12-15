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Названы наименее вредящие фигуре алкогольные напитки

Новости. Общество
00:10, 18 Декабря 2023
фото: © pvproductions / freepik

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Диетолог объяснила, какие алкогольные напитки могут навредить фигуре наименьшим образом.

Употребление алкоголя даже в небольших количествах может приводить к набору лишнего веса, предупредила врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она уточнила, какие спиртные напитки особенно калорийны.

Алкоголь не только провоцирует развитие различных хронических заболеваний, но и негативно влияет на фигуру. Спиртные напитки очень калорийны, кроме того, они стимулируют аппетит, отметила врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, больше всего калорий содержится в крепком алкоголе.

«Влияние спиртного на массу тела зависит от того, какие именно напитки человек употребляет. Например, есть пиво, которое имеет достаточно низкую калорийность, но его пьют в больших количествах. Плюс к нему еще идут закуски вроде чипсов, колечек кальмара и так далее. В результате получается высококалорийная трапеза. Если говорить про крепкие напитки, то их по калорийности можно приравнять к жирам, и к ним тоже идет закуска. У большинства людей употребление алкоголя стимулирует аппетит», — добавила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

Более-менее нейтральны в этом плане сухие и полусухие вина, считает она.

«Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причем оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и крепленое вино — это совершенно „не диетические“ напитки. Если вы хотите похудеть, то придется отказаться от них», — посоветовала Анна Белоусова.

Даже самое незначительное количество алкоголя вредит организму, но наименьшее из зол — это красное сухое вино, если употреблять его в умеренном количестве, заключила диетолог.

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