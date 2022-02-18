Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят

Эксперт сообщил, что слежку через смартфон можно вычислить по ряду признаков.

С помощью смартфона — при несоблюдении техники безопасности — злоумышленники могут получить доступ к персональным данным его владельца. Существует несколько признаков, которые могут косвенно указать на то, что ваш смартфон стал «шпионом», рассказывает агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Важным моментом в данном случае является „требование“ приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным (изображениям и видео) на телефоне при установке. Конечно, можно не соглашаться с данным пунктом при установке, но, вероятнее всего, тогда приложение не будет работать вообще или будет работать некорректно», — объясняет эксперт.

По его словам, для ряда приложений эти права доступа являются обязательными для работы, но есть приложения, где «подобные права для нормальной работы — просто абсурдны». К примеру, приложение состояния счета домашнего интернета.

«Подобные разрешения открывают посредством автоматизированного решения доступ к вашим персональным данным, которые могут агрегироваться в базах. Последующая судьба таких данных может быть весьма разнообразной», — говорит специалист.

Еще одним важным фактором, по его мнению, является использование приложениями геолокации. При этом речь идет не только о GPS, но и использовании данных сотовой связи, а также подключений к различным веб-ресурсам.

Такой подход, с одной стороны может сильно облегчить поиск нужных компаний в шаговой доступности в ряде поисковых систем, но, с другой стороны, мобильный телефон ведет «тотальную» слежку за вашими перемещениями.

Ключевым вопросом в данном случае является то, как будут использоваться полученные данные теми, кто их собирает, указывает эксперт.

Ряд компаний в данном контексте пошли еще дальше — речь идет об отслеживании ваших почтовых сообщений. Таким образом, при банальной покупке электронного билета на самолет система заранее оповестит вас о дате вылета, а в день вылета построит вам маршрут до аэропорта с учетом пробок и даже подскажет выход на посадку еще до вашего приезда в здание аэропорта и прохождения регистрации.

«Современные программные решения на рынке становятся все более „умными“ и могут использовать возможности вашего смартфона очень изящно. Главное при этом — не забывать о банальных мерах предосторожности. Ведь, как известно, кто предупрежден — тот вооружен!», — отмечает Кашкин.

Он также советует обращать внимание на внезапную и неравномерную потерю заряда аккумулятора. Это может свидетельствовать о том, что в фоновом режиме запущена вредоносная программа, которая может использовать ваш телефон для осуществления DDOS-атаки в качестве «устройства-зомби», то есть находящегося под контролем головного сервера и выполняющего задачи по команде. Об этом же может сигнализировать внезапный перегрев гаджета в состоянии покоя.

Ещё один тревожный симптом — внезапные «зависания» телефона или даже его выключение без объективных причин. Возможна и ситуация, когда у вас наоборот не получается выключить или перезагрузить смартфон: вместо этого он начинает самостоятельно открывать приложения или программы. Однако однозначно подобные действия смартфона трактовать подобным образом не стоит, считает эксперт.

И наконец, возникновение шумов и посторонних звуков при разговоре может также свидетельствовать о том, что за вашим телефоном следят. Подобные моменты могут осуществляться в частности, когда идет речь о звонке посредством интернета. Но и здесь все не однозначно — помехи могут быть вызваны нестабильностью мобильного интернета.

«Чтобы защитить себя от постороннего вмешательства в жизнь через смартфон, не забывайте регулярно обновлять пароли самого гаджета и установленных на нём приложений. Не подключайтесь к подозрительным Wi-Fi-сетям и, тем более, не совершайте онлайн-покупок при таком соединении, поскольку есть такой класс программ, как снифферы — программы для анализа трафика. И если злоумышленник поставит задачу узнать ваши пароли, то трафик в незащищенном канале связи при вашей попытке входа в приложение поможет ему это сделать. А дальше — дело техники. Поэтому мобильные банки используют принцип двойной аутентификации — посредством интернет-соединения и СМС-уведомлений», — разъяснил Евгений Кашкин.