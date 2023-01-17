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Названы неожиданные причины ухудшения зрения

Новости. Общество
00:10, 22 Февраля 2023
фото: © 2807 PS / shutterstock

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Офтальмолог предупредила о малоизвестных причинах, от которых ухудшается зрение.

Глаукома может развиться у людей с диабетом, рассказала офтальмолог, хирург «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе. Врач назвала «Ленте.ру» малоизвестные причины ухудшения зрения.

При глаукоме происходит атрофия зрительного нерва, рассказала офтальмолог. При этом снижается не только острота зрения, но и сужается поле зрения. Главная опасность болезни заключается в том, что при ней восстановить утраченное зрение, как при других глазных заболеваниях, невозможно.

Первыми в группе риска развития глаукомы оказываются пожилые люди, а также те, чьи близкие родственники сталкивались с этой болезнью, предупредила Дгебуадзе. «Родители могут передать склонность к болезни на генетическом уровне. Вероятность развития болезни — до 50 процентов», — пояснила она.

При глаукоме нарушается отток внутриглазной жидкости, что приводит к повышенному внутриглазному давлению и снижению зрения. Если болезнь запустить, это приведет к необратимой слепоте

Также риск развития глаукомы возрастает у людей с повышенным внутриглазным давлением. Особенно опасно, если есть разница между давлением в двух глазах, отметила офтальмолог.

«К глаукоме может привести близорукость и дальнозоркость. Есть шанс развития болезни при катаракте. Пациенты с сахарным диабетом также находятся в зоне риска», — добавила врач.

Если диагноз «глаукома» подтвержден, офтальмологи подбирают консервативное лечение для снижения внутриглазного давления, уменьшения выработки жидкости. Однако лекарства не избавляют от заболевания, а лишь снимают симптоматику, разъяснила врач.

По словам Дгебуадзе, глаукому сложно диагностировать вовремя, так как пациенты сами могут не почувствовать высокое внутриглазное давление. Его измеряют специальными приборами.

«Если же человек стал ощущать сильную боль в глазах и в висках, значит, у него начался приступ, и давление в глазах запредельно высокое. В этом случае нужна срочная операция, другого способа сохранить зрение нет», — предупредила офтальмолог.

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