Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Названы несколько предвестников инсульта

Новости. Общество
21:30, 22 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Новости партнеров

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что может способствовать инсульту.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что может способствовать приближению инсульта. Медик включил в этот список повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови, передает РИА Новости.

«Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя», — продолжил он.

Врач отметил, что также может повлиять прием некоторых гормональных препаратов.

При наличии предпосылок к удару необходимо сделать УЗИ сонных артерий, чтобы проверить, нет ли бляшки.

«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие», — уточнил Мясников.

При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:46
Капитал
Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии
Работодателям Карелии в ближайшие 5 лет потребуется ежегодно по 5-6 тыс. новых сотрудников, и уже есть список предприятий с вакансиями.
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся
Сегодня 15:04
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 15
16.09.2021 16:58
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
16.09.2021 13:36
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»