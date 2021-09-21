Названы несколько предвестников инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что может способствовать инсульту.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что может способствовать приближению инсульта. Медик включил в этот список повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови, передает РИА Новости.

«Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя», — продолжил он.

Врач отметил, что также может повлиять прием некоторых гормональных препаратов.

При наличии предпосылок к удару необходимо сделать УЗИ сонных артерий, чтобы проверить, нет ли бляшки.

«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие», — уточнил Мясников.

При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.