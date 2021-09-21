Названы несколько предвестников инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что может способствовать инсульту.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что может способствовать приближению инсульта. Медик включил в этот список повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови, передает РИА Новости.
«Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя», — продолжил он.
Врач отметил, что также может повлиять прием некоторых гормональных препаратов.
При наличии предпосылок к удару необходимо сделать УЗИ сонных артерий, чтобы проверить, нет ли бляшки.
«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие», — уточнил Мясников.
При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.
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