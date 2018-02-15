Названы серийные номера, которые чаще всего встречаются на фальшивых купюрах

Сайт МВД Карелии обнародовал серийные номера, которые чаще всего встречаются на поддельных купюрах номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей.

Наиболее часто встречающиеся поддельные 5-тысячные купюры имеют серийные номера:

АБ 39781хх АВ 26384хх АВ 56747хх АВ 68747хх АВ 83752хх АВ 95152хх АМ 25937хх БА 36457хх БА 59769хх БА 69769хх БВ 47847хх БВ 53847хх БВ 58847хх БМ 62081хх ВМ 47847хх ВМ 58847хх АБ 57935хх АК 73935хх (последние две цифры меняются).

Фальшивые тысячные купюры имеют, как правило, серийные номера:

АМ 24024хх, ОП 91025хх, ТЛ 57022хх, ЬН 37028хх (последние две цифры меняются).

В МВД также сообщили, как стоит поступить работнику торговой точки в случае, если покупатель передал ему фальшивую купюру.

"Денежный знак покупателю не возвращать! Обратить внимание на внешний вид, особые приметы, человека, который попытался расплатиться такой купюрой, а также номер автомобиля, на котором он приехал. Под предлогом размена купюры попросить покупателя подождать и сообщить о случившемся в полицию", - отмечается в сообщении ведомства.

Стражи правопорядка рекомендуют владельцам оборудовать магазины и торговые павильоны специальными приборами УФ-излучения, позволяющими на месте определить фальшивку.