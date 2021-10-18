Названы новые сроки строительства онкодиспансера в Петрозаводске

Работа по согласованию проектной документации строительства нового онкологического диспансера в Петрозаводске близится к завершению.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике заместитель министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий.

По его словам, сроки начала строительства были перенесены из-за необходимости внесения изменений в проектную документации. В настоящее время все изменения подготовлены, и Минздрав рассчитывает получить финансирование из федерального бюджета в 2022 году.

Стоимость строительства оценивается в 2,3 млрд рублей. Если оно начнется в 2022 году, то новый диспансер должен открыться в 2024 году, сказал замминистра.