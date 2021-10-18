Реклама

Названы новые сроки строительства онкодиспансера в Петрозаводске

Новости. Общество
16:19, 18 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Работа по согласованию проектной документации строительства нового онкологического диспансера в Петрозаводске близится к завершению.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике заместитель министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий.

По его словам, сроки начала строительства были перенесены из-за необходимости внесения изменений в проектную документации. В настоящее время все изменения подготовлены, и Минздрав рассчитывает получить финансирование из федерального бюджета в 2022 году.

Стоимость строительства оценивается в 2,3 млрд рублей. Если оно начнется в 2022 году, то новый диспансер должен открыться в 2024 году, сказал замминистра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии

Аналитика

Сегодня 14:42
Капитал
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) утвердил изменения в правилах предоставления микрозаймов.
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Сегодня 14:10
«Это вопрос выживания» 2
Сегодня 13:10
«Можно остаться и без селедки, и без коллективного иммунитета» 5
Сегодня 12:40
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 6
15.10.2021 09:23
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 19
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»