Названы основные признаки повышенного холестерина

На что стоит обратить внимание и когда внешних проявлений проблем с холестерином может не быть.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с «РИА Новости» назвала основные признаки повышенного холестерина.

П словам медика, на проблему могут указывать светлые отложения под кожей, особенно вокруг глаз и на суставах. Также тревожными сигналами считаются боли в сердце и онемение ног при ходьбе.

Однако врач уточнила, что у некоторых людей с высоким холестерином эти симптомы могут отсутствовать, если в сосудах еще не образовались бляшки. Маршинцева подчеркнула, что внешние проявления в виде светлых шариков под кожей встречаются не всегда, поэтому важно регулярно проверять уровень холестерина у специалистов.