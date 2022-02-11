Названы отрасли экономики Карелии, где сократилась не только реальная, но и номинальная зарплата

Сокращение реальной зарплаты населения Карелии из-за инфляции в 2021 году сопровождалось уменьшением номинальной начисленной зарплаты в ряде отраслей экономики.

Это следует из данных Карелиястата за январь–ноябрь.

Больше всего упал средний уровень зарплаты в сфере торговли автотранспортом и автосервисе. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель сократился на 15%. Номинальная начисленная зарплата составила 37087 рублей.

Кроме того, на 6,3% сократилась начисленная зарплата в области здравоохранения — в среднем, до 48240 рублей.

Также статистика показала уменьшение на 3,9% средней зарплаты в сфере почтовой связи и курьерской деятельности — до 27515 рублей.

В целом, в Карелии за 11 месяцев 2021 года номинальная начисленная зарплата составила 48038 рублей - на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года при уровне инфляции более 8%.