Названы отрасли, в которых зарплата выше средней по Карелии

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за январь-февраль 2018 года составила 36044 рубля, сообщает Карелиястат.

Выше средней по Карелии, согласно официальной статистике, зарплата в 8 видах деятельности.

В их числе здравоохранение и социальные услуги (37006 рублей), профессиональная, научная и техническая деятельность (38720 рублей), деятельность в области информации и связи (40382 рубля). Где еще, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".