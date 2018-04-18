Названы отрасли, в которых зарплата выше средней по Карелии

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за январь-февраль 2018 года составила 36044 рубля, сообщает Карелиястат.
Выше средней по Карелии, согласно официальной статистике, зарплата в 8 видах деятельности.
В их числе здравоохранение и социальные услуги (37006 рублей), профессиональная, научная и техническая деятельность (38720 рублей), деятельность в области информации и связи (40382 рубля). Где еще, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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