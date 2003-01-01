Названы подешевевшие в Карелии продукты

За минувшую неделю в республике стали значительно дешевле многие продукты.
По данным Карелиястата, за минувшую неделю, с 12 по 18 августа, в Карелии подешевел целый ряд овощей. На 9.6% стала дешевле капуста, на 6.3% — лук и помидоры, на 5.1% — картофель. Кроме того, от 5.1 до 2.6% стали дешевле бананы, мука, вареная и полукопченая колбаса.
Вместе с тем, на 5% подорожали огурцы, на 4.5% — овощные консервы для детского питания, на 2.8% — макароны, на 2.7% — свекла.
Стоимость обеда на одного человека в столовых, кафе и закусочных осталась на прежнем уровне.