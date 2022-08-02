Названы пострадавшие от санкций лесоперерабатывающие предприятия Карелии

Запрет на импорт древесных гранул (пеллет) в западные страны ударил по производителям в Карелии, которые потеряли традиционные рынки сбыта.

Эта проблема обсуждалась на совещании премьер-министра правительства республики Александра Чепика с карельскими предприятиями. В рабочей встрече приняли участие представители Соломенского лесозавода, компаний «Руский Лесной Альянс», «Мед Лес», «Биомаг Экотехнологии», «БорЮ».

Обсуждались возможности использования пеллет в топливно-энергетическом комплексе, в том числе, как топлива для котельных в Карелии.

«Предлагаем рассмотреть вариант покупки пеллет, чтобы дальше их использовать в качестве топлива. Мы готовы помочь вам и перевести часть котельных с мазута на пеллеты и щепу», − сказал Чепик.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество должно быть долгосрочным, а поставки биотоплива — регулярными и стабильными. В случае согласия предприятий лесопромышленного комплекса государство имеет возможность компенсировать им часть затрат на оборудование.

«С точки зрения экологии, я вижу большие преимущества здесь, потому что пеллеты и щепа — более чистый вид топлива. Если переходим на них, то получаем экологические параметры значительно более приемлемые для нашей окружающей среды», − отметил министр природных ресурсов республики Андрей Карпилович.

Перевести на биотопливо планируется пока около 15 котельных, отапливающих социальные объекты. Премьер-министр поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики региона предоставить лесопромышленникам полный список котельных и рассчитать тариф, который не должен существенно отличаться от нынешнего.