Названы предполагаемые причины пожара в гипермаркете "Лента" в СПб

Назван очаг возгорания в петербургском гипермаркете.

Очаг возгорания, которое произошло в петербургском гипермаркете "Лента", мог находиться в располагающейся там пекарне. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает в своем Telegram-канале радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев, пишет "Лента.ру".

"Началось все с гриля в пекарне, я у работника спросил", — заявил собеседник радиостанции, отметив, что оттуда огонь перекинулся на крышу здания.

Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, к настоящему времени открытое горение в гипермаркете уже ликвидировано. "Пожарным осталось потушить несколько небольших очагов", — уточнил представитель ведомства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах города, в результате пожара пострадали два человека. Он уточнил, что пострадавший мужчина повредил ногу, у женщины был диагностирован гипертонический криз.

Пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Петербурге начался утром в субботу. Его площадь достигла 4,8 тысячи квадратных метров, позже на площади 3,2 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли.

При этом источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.