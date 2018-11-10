Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
16:04, 10 Ноября 2018
фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Названы предполагаемые причины пожара в гипермаркете "Лента" в СПб

По теме

ДТП у Республиканской больницы устроил пьяный водитель
10.11.18 15:14
ВИДЕО: Трое злоумышленников в капюшонах украли аккумулятор с "семерки" на Ключевой
10.11.18 14:14
ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль влетел в фонарный столб и загорелся
10.11.18 13:39
Все новости
Загрузка...

Назван очаг возгорания в петербургском гипермаркете.

Очаг возгорания, которое произошло в петербургском гипермаркете "Лента", мог находиться в располагающейся там пекарне. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает в своем Telegram-канале радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев, пишет "Лента.ру".

"Началось все с гриля в пекарне, я у работника спросил", — заявил собеседник радиостанции, отметив, что оттуда огонь перекинулся на крышу здания.

Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, к настоящему времени открытое горение в гипермаркете уже ликвидировано. "Пожарным осталось потушить несколько небольших очагов", — уточнил представитель ведомства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах города, в результате пожара пострадали два человека. Он уточнил, что пострадавший мужчина повредил ногу, у женщины был диагностирован гипертонический криз.

Пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Петербурге начался утром в субботу. Его площадь достигла 4,8 тысячи квадратных метров, позже на площади 3,2 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли.

При этом источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

ДТП у Республиканской больницы устроил пьяный водитель
10.11.18 15:14
ВИДЕО: Трое злоумышленников в капюшонах украли аккумулятор с "семерки" на Ключевой
10.11.18 14:14
ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль влетел в фонарный столб и загорелся
10.11.18 13:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре

Аналитика

09.11.2018 11:37
Политкухня
Сонное царство 6
"Яблоко" забыло об избирателях?
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 4
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 3
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

Марш в годовщину Октябрьской революции в Петрозаводске 2018
07.11.2018 18:32
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»