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Названы предварительные причины пожара в гостинице «Северная» в Петрозаводске

Новости. Общество
10:24, 31 Мая 2021
фото: © Илья Тимин

На городской планерке в администрации Петрозаводска начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС Карелии Денис Бахилин рассказал о пожаре, который произошел в гостинице "Северная" 30 мая.

Сегодня на очередной планерке в мэрии Петрозаводска начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС Карелии Денис Бахилин сообщил, что 30 мая в 19.37 произошел пожар в гостинице "Северная" на мансардном этаже, где расположены офисы и номера.

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"Пожар возник в одном из номеров, - сказал Бахилин. – МЧС оперативно отреагировали на поступивший вызов. Пожару был присвоен ранг "2БИС". Полностью удалось ликвидировать пожар к 22.30. Оперативно-следственная группа работала до 6 утра. Предварительными причинами пожара можно назвать: электрику и неосторожное обращение с огнем".

Также Денис Бахилин уточнил, что в результате пожара поврежден номер гостиницы и небольшая площадь в коридоре на 4 этаже, остальные помещения закопчены.

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек было эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работал с оперштабом и размещал на своей странице оперативную информацию.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортаж с места пожара в гостинице "Северная" сделал фотограф Илья Тимин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей Падалко
2021-05-31 12:35:31
На видео с коптера отлично видно, что горела (читай повреждены все строительные конструкции) кровля надстройки со стороны пр. Ленина, а не небольшая площадь. Ну а если площадь небольшая, что, собственник половины торговых площадей города не потянет ремонт сам, а обращается за помощью к властям?
Leopol'd
2021-05-31 12:17:39
"электрику и неосторожное обращение с огнем". Т.е. причин не знают вообще! Это же абсолютно разные причины. Только поджог и теракт исключили.
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