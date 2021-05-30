Названы предварительные причины пожара в гостинице «Северная» в Петрозаводске

На городской планерке в администрации Петрозаводска начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС Карелии Денис Бахилин рассказал о пожаре, который произошел в гостинице "Северная" 30 мая.

Сегодня на очередной планерке в мэрии Петрозаводска начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС Карелии Денис Бахилин сообщил, что 30 мая в 19.37 произошел пожар в гостинице "Северная" на мансардном этаже, где расположены офисы и номера.

"Пожар возник в одном из номеров, - сказал Бахилин. – МЧС оперативно отреагировали на поступивший вызов. Пожару был присвоен ранг "2БИС". Полностью удалось ликвидировать пожар к 22.30. Оперативно-следственная группа работала до 6 утра. Предварительными причинами пожара можно назвать: электрику и неосторожное обращение с огнем".

Также Денис Бахилин уточнил, что в результате пожара поврежден номер гостиницы и небольшая площадь в коридоре на 4 этаже, остальные помещения закопчены.

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек было эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работал с оперштабом и размещал на своей странице оперативную информацию.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортаж с места пожара в гостинице "Северная" сделал фотограф Илья Тимин.