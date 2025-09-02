Названы причины обращения за помощью российских туристов

Страховщики назвали самые частые причины обращений за помощью в трёх популярнейших у российских туристов странах.

Заболевания, травмы и задержки рейсов стали главными причинами обращения российских туристов к страховщикам. Об этом пишет Лента.ру

со ссылкой на исследование сервиса «Т-Страхование» и проекта T-Data. Для исследования были использованы обращения российских туристов по полисам путешественников «Т-Страхования» с января 2023 года по июль 2025 года.

Больше половины (57.6%) всех страховых случаев у россиян приходится на три страны — Таиланд, Россию и Турцию. При этом в России туристы чаще всего обращаются за помощью страховщиков из-за задержек рейсов, а в Тайланде и Турции — из-за заболеваний и травм во время активного отдыха.

В топ самых безопасных для россиян стран вошли Кипр, Черногория, Казахстан, Малайзия и Армения.