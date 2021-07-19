Названы причины, почему у самозанятых могут возникнуть проблемы с пенсией

Самозанятые россияне могут столкнуться с проблемами после выхода на пенсию - они будут получать минимальные выплаты в виде социальной пенсии, если не примут меры.

Как сообщает «Российская газета», об этом заявила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Елена Беклемышева.

Сейчас государство гарантирует социальную пенсию в размере 5796,76 рубля. Она выплачивается после 65 лет женщинам и после 70 лет — мужчинам. Если самозанятый хочет получать страховую пенсию, ему необходимо самому уплачивать страховые взносы. В каком размере, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».