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Названы причины, почему у самозанятых могут возникнуть проблемы с пенсией

Новости. Общество
08:53, 20 Июля 2021
фото: Максим Блинов/РИА Новости

Самозанятые россияне могут столкнуться с проблемами после выхода на пенсию - они будут получать минимальные выплаты в виде социальной пенсии, если не примут меры.

Как сообщает «Российская газета», об этом заявила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Елена Беклемышева.

Сейчас государство гарантирует социальную пенсию в размере 5796,76 рубля. Она выплачивается после 65 лет женщинам и после 70 лет — мужчинам.

Если самозанятый хочет получать страховую пенсию, ему необходимо самому уплачивать страховые взносы.

В каком размере, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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наташка
2021-07-20 09:18:43
Агрекалчнутым на заметку
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