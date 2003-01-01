Названы причины сбоев доставки заказов с Ozon

В компании ответили на претензии покупателей.

Маркетплейс Ozon столкнулся с серьезными логистическими проблемами. Из-за переполненности складов и нехватки персонала заказы доставляются с задержками до недели. С переносом сроков доставок и отменой заказов столкнулись и жители Карелии.

Первые данные о скопившихся у Ozon неразобранных коробках появились в Telegram-каналах в начале августа и касались склада в Шушарах в Санкт-Петербурге, позднее писали о проблемах в сортировочном центре в московском Строгино и ряде других.

— Две недели назад я столкнулся с простоем на складе «Пушкино-2» (Московская область), стоял в очереди четверо суток, чтобы разгрузить фуру. Были водители, которые ждали пять дней, — рассказал руководитель одной логистической компании Telegram-каналу «Клуб партнеров на маркетплейсах».

Продавцы пишут, что столкнулись с трудностями при сдаче товаров — свободные слоты для отгрузки доступны только на сентябрь. Массовые задержки привели к тому, что покупатели начали чаще отказываться от заказов, что приносит убытки поставщикам. Они связывают это с системой постоплаты, когда покупатели могут бесплатно заказать несколько товаров, а забрать только один. За каждую перевозку товара туда и обратно продавцы платят из своего кармана.

В самой компании признали проблемы лишь частично.

— Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем 7 из 10 заказов и не видим роста отмен заказов, — рассказали в пресс-службе компании нашим коллегам из ТАСС.

Ozon обещает исправить ситуацию в ближайшее время. Компания нанимает дополнительных сотрудников и распределяет товары между разными складами. В компании добавили, что система постоплаты работает более двух лет и в целом помогает увеличивать продажи, особенно в категории одежды. Для защиты продавцов компания ввела ограничения по сумме постоплаты и заблокировала эту опцию для ненадежных покупателей, которые часто отказываются от заказов.