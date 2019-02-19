Названы причины заниматься сексом по утрам

Ряд научных исследований свидетельствует о том, что интимная близость в это время суток может быть полезна во многих отношениях.

Утром организм мужчин и женщин подготовленк сексу больше, чем в какое бы то ни было другое время суток: у мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, а у женщин –эстрогена, а эти гормоны, в свою очередь, напрямую влияют на либидо.

В свою очередь, сам секс позволяет повысить уровень окситоцина – его называют "гормоном нежной привязанности" или "гормоном обнимашек". Этот гормон не только способствует предотвращению депрессии, но и, по некоторым данным, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Утренний секс можно сравнить по своему эффекту с зарядкой –он улучшает метаболизм и, по некоторым данным, сжигает около пяти калорий в минуту, пишет "Московский комсомолец".

Секс с утра может приносить более яркие ощущения сам по себе – в особенности это касается женщин. Также утверждается, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего.

По мнению некоторых ученых, утренний секс также активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина А.

Ряд исследований показывает, что утренний секс позволяет укрепить отношения.

Наконец, ряд ученых предполагает, что секс, в особенности утренний, позволяет человеку лучше выглядеть, благототворно влияя на состояние кожи и волос, а также укрепляя мышцы, а по некоторым данным, даже кости.