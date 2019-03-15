Названы проблемы, влияющие на развитие туризма в Карелии

В экспертном центре "Проектный офис развития Арктики" обсудили возможное будущее малых городов Арктики, коснулись и проблем Карелии.

В России принят ряд документов, определяющих вектор развития Арктики: Стратегия развития Арктической зоны РФ, Пространственная стратегия России и другие. В основном они связаны с экономическим развитием арктического региона, сообщают "Вести.ру".

О развитии туризма в Карелии рассказала экскурсовод Светлана Шарапенко.

"Проблемами туризма, по ее мнению, являются отсутствие финансовой и информационной поддержки, а также слаборазвитая инфраструктура, существующие объекты которой не обрастают малым бизнесом", - говорится в сообщении.

Ее также поддержала директор в ассоциации по сохранению природного и культурного наследия "Голос Севера", директор по развитию в лесном отеле "Голубино" Анна Клепиковская. Она пояснила, что к малому бизнесу в регионах российской арктической зоны предъявляют те же требования, что и к сетям отелей и ресторанов в крупных городах Центральной России.

В регионе целесообразно создавать локальную экономики на территории, которая будет функционировать за счет местных ресурсов, считает эксперт комиссии по муниципальной науке при комитете по науке Госдумы, президент фонда "Инициатива" из Санкт-Петербурга Глеб Тюрин.