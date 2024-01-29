Названы профессии в России, где ожидается наибольший рост зарплат в 2024 году

Специалисты назвали сферу с востребованными и высокооплачиваемыми профессиями.

Наиболее востребованными и высокооплачиваемыми в 2024 году могут стать профессии, связанные с биологией, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

По его словам, на рынке труда сохраняется тенденция симбиоза профессий на стыке точных наук.

«Например, уже сейчас особую популярность набирает телемедицина и применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах и операциях. Отрасли биотеха и химтеха — это то, что будет формировать наше будущее», — сказал он.

Большинство инноваций в ближайшее время будут находиться в этих сферах, полагает Ветерков. Поэтому эти профессии будут не только самыми востребованными, но и наиболее высокооплачиваемыми. Однако период резкого роста зарплат пройден. В этом году предложения от работодателей продолжат увеличиваться, но более спокойно, полагает директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.