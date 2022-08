Названы простые способы максимально снизить риск онкологии

Специалист назвал несколько простых правил, которые помогут серьезно снизить риск заболевания раком.

Есть несколько простых правил, которым нужно следовать, чтобы снизить риск рака, утверждает Шон Марчезе, медбрат с 15-летним опытом ухода за онкологическими больными. Некоторые из них он назвал в статье для издания Eat This, Not That! (ETNT). Его слова приводит Лента.ру.

По словам Марчезе, рак — одна из главных причин смерти в мире. Безотказных способов предотвращения этого заболевания нет, но можно значительно снизить вероятность его развития, если поменять образ жизни и отказаться от некоторых привычек, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Табак и алкоголь опасны даже в небольшом количестве

С 1960-х годов курение стало основной причиной рака легких в США, заявил Марчезе. И это, по его словам, лишь часть проблемы. Употребление табака увеличивает вероятность развития, как минимум, 14 видов рака, на которые приходится более 20-30 процентов смертей от онкологических заболеваний.

Марчезе утверждает, что связь между злоупотреблением алкоголем и онкологическими заболеваниями была установлена еще в 1910 году. Спиртные напитки провоцируют рак полости рта, пищеварительного тракта, дыхательных путей, печени, поджелудочной железы и груди.

Рискуют даже те, кто пьет или курит лишь время от времени, например за компанию, предупреждает Марчезе. Это связано с тем, что негативный эффект от подобных привычек накапливается. Кроме того, и табак, и алкоголь вызывают привыкание, поэтому периодическое употребление может перерасти в зависимость, считает специалист.

Перестаньте есть красное мясо и полуфабрикаты

Почти 70 процентов злокачественных новообразований толстого кишечника и треть всех смертей от онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием, уверен Марчезе.

Среди продуктов, которые стоит исключить из меню, он выделил красное мясо, повышающее риск развития рака простаты, мочевого пузыря, груди, желудка, поджелудочной железы и полости рта. Также Марчезе призвал есть меньше полуфабрикатов, поскольку в них могут содержаться трансжиры и рафинированный сахар.

«Большинству людей не потребуется полностью менять свой рацион, — говорит специалист. — Риск развития рака можно значительно уменьшить, если выбирать продукты с умом и читать списки ингредиентов на этикетках».

Избавьтесь от лишнего веса

Марчезе напомнил, что недостаток физической активности и неправильное питание приводят к ожирению, из-за которого вероятность развития онкологических заболеваний повышается.

По данным Американского онкологического общества, на которые опирается специалист, избыток лишнего веса приводит к раку толстой кишки, груди, матки, почек, пищевода, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

Проводите меньше времени на солнце

«Солнечный ультрафиолет — наиболее распространенная форма облучения, вызывающая до 10 процентов онкологических заболеваний», — предупреждает Марчезе. По его словам, от воздействия ультрафиолета могут развиться лейкемия, саркома и лимфома, а также рак щитовидной железы, кожи, легких и груди.

Лечите инфекционные заболевания

По словам Марчезе, около 18 процентов случаев рака во всем мире связаны с инфекциями, например с вирусом гепатита B или папилломы человека. Он отметил, что от этих инфекций существуют вакцины, и исследования показывают заметное снижение риска рака, связанного с вирусами у вакцинированных.