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Названы простые способы максимально снизить риск онкологии

Новости. Общество
22:00, 29 Августа 2022
фото: © REUTERS / Yves Herman

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Специалист назвал несколько простых правил, которые помогут серьезно снизить риск заболевания раком.

Есть несколько простых правил, которым нужно следовать, чтобы снизить риск рака, утверждает Шон Марчезе, медбрат с 15-летним опытом ухода за онкологическими больными. Некоторые из них он назвал в статье для издания Eat This, Not That! (ETNT). Его слова приводит Лента.ру.

По словам Марчезе, рак — одна из главных причин смерти в мире. Безотказных способов предотвращения этого заболевания нет, но можно значительно снизить вероятность его развития, если поменять образ жизни и отказаться от некоторых привычек, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Табак и алкоголь опасны даже в небольшом количестве

С 1960-х годов курение стало основной причиной рака легких в США, заявил Марчезе. И это, по его словам, лишь часть проблемы. Употребление табака увеличивает вероятность развития, как минимум, 14 видов рака, на которые приходится более 20-30 процентов смертей от онкологических заболеваний.

Марчезе утверждает, что связь между злоупотреблением алкоголем и онкологическими заболеваниями была установлена еще в 1910 году. Спиртные напитки провоцируют рак полости рта, пищеварительного тракта, дыхательных путей, печени, поджелудочной железы и груди.

Рискуют даже те, кто пьет или курит лишь время от времени, например за компанию, предупреждает Марчезе. Это связано с тем, что негативный эффект от подобных привычек накапливается. Кроме того, и табак, и алкоголь вызывают привыкание, поэтому периодическое употребление может перерасти в зависимость, считает специалист.

Перестаньте есть красное мясо и полуфабрикаты

Почти 70 процентов злокачественных новообразований толстого кишечника и треть всех смертей от онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием, уверен Марчезе.

Среди продуктов, которые стоит исключить из меню, он выделил красное мясо, повышающее риск развития рака простаты, мочевого пузыря, груди, желудка, поджелудочной железы и полости рта. Также Марчезе призвал есть меньше полуфабрикатов, поскольку в них могут содержаться трансжиры и рафинированный сахар.

«Большинству людей не потребуется полностью менять свой рацион, — говорит специалист. — Риск развития рака можно значительно уменьшить, если выбирать продукты с умом и читать списки ингредиентов на этикетках».

Избавьтесь от лишнего веса

Марчезе напомнил, что недостаток физической активности и неправильное питание приводят к ожирению, из-за которого вероятность развития онкологических заболеваний повышается.

По данным Американского онкологического общества, на которые опирается специалист, избыток лишнего веса приводит к раку толстой кишки, груди, матки, почек, пищевода, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

Проводите меньше времени на солнце

«Солнечный ультрафиолет — наиболее распространенная форма облучения, вызывающая до 10 процентов онкологических заболеваний», — предупреждает Марчезе. По его словам, от воздействия ультрафиолета могут развиться лейкемия, саркома и лимфома, а также рак щитовидной железы, кожи, легких и груди.

Лечите инфекционные заболевания

По словам Марчезе, около 18 процентов случаев рака во всем мире связаны с инфекциями, например с вирусом гепатита B или папилломы человека. Он отметил, что от этих инфекций существуют вакцины, и исследования показывают заметное снижение риска рака, связанного с вирусами у вакцинированных.

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