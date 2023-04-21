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Названы простые способы побороть тягу к сладкому

Новости. Общество
00:10, 04 Июля 2023
фото: © zvezdagukovo.ru

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Психолог объяснила, чем можно легко заменить сладости.

В стрессовой ситуации людям следует получать гормон радости от объятий, а не от поедания сладостей, считает психолог Алена Глазунова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала простые способы, с помощью которых можно побороть нездоровую тягу к сладкому.

Глазунова пояснила, что с психологической точки зрения есть две причины бесконтрольной и постоянной тяги к сладкому: желание съесть шоколадку во время стресса или вознаграждение себя за удачно выполненную задачу. «Людей также может тянуть к сладкому и из-за проблем со здоровьем, например, сахарного диабета. В этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью», — утверждает она.

По словам психолога, острое желание съесть сладкого или жирного возникает из-за стресса. Во время стресса повышается уровень кортизола, человек испытывает дискомфорт и стремимся избавиться от него. Мозг действует по пути наименьшего сопротивления, поэтому ищет быстрый способ прийти в норму при нервном потрясении, объяснила она.

«При употреблении жирной или сладкой пищи мозг синтезирует гормон счастья дофамин. Но так как этот гормон действует недолго, то сладкого хочется больше и больше», — сказала Алена Глазунова.

Справиться с этой привычкой можно, обнадежила собеседница «Ленты.ру». Она предложила постепенно научить мозг искать другие здоровые пути получения дофамина во время стресса. Например, гулять на свежем воздухе, читать интересную книгу, обниматься с любимым человеком. Важно составить список таких занятий заранее, чтобы не пришлось их придумывать в момент, когда человеку уже плохо, советует Глазунова.

Также зависимость от сладкого возникает, когда человек вознаграждает себя десертами за усилия и старания. Эта привычка, как и многие другие, уходит корнями в детство, разъясняет психолог.

Когда ребенок ведет себя неадекватно ситуации (плачет, скандалит), он требует к себе внимание взрослых. Не всегда у родителей хватает сил помочь ребенку справиться с эмоциями. Тогда они выбирают простой способ: купить сладкое или игрушки. В итоге в мозге вырабатывается формула: если мне нужна эмоциональная поддержка, я могу съесть сладкое или купить себе подарок, тогда я буду счастлив

«Часто, даже став взрослым, человек во время работы над сложной задачей спешит вознаградить себя вкусным или желанной вещью, продолжила психолог. Однако гормон счастья можно получать и от общения, одобрения, объятий. Это то эмоциональное включение, которого многим не хватало в детстве. Найдите поддерживающее окружение, делитесь с ним успехами, и вы заметите, как потребность в поедании сладкого или покупки подарков после завершенного дела отпадет сама собой», — подвела итог Глазунова.

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