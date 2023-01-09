Названы районы-лидеры в Карелии по отлову бездомных животных

Минсельхоз Карелии подвел итоги работы в 2022 году по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В 2022 году из республиканского бюджета муниципалитетам на отлов и содержание животных без владельцев были выделены субвенции в размере 27 821 100 рублей. В течение года местные власти заключали муниципальные контракты со специализированными организациями, занимающимися отловом и содержанием животных без владельцев, сообщается на сайте правительства республики.

В результате в прошлом году на территории республики отловили 903 собаки, из них: более 800 животных подвергнуто вакцинации против бешенства, лептоспироза и других инфекционных заболеваний, 440 животных передано новым владельцам, порядка 300 четверолапых возвращены на прежние места их обитания согласно требованиям федерального законодательства.

Лидерами по отлову стали Петрозаводск с 239 собаками, Прионежский район — 95 собак, Пряжинский муниципальный район — 87 собак.

Кондопожский район освоил средства субвенции на 34% по причинам отсутствия заявок на отлов животных без владельцев летом 2022 года и самовыгула собак, имеющих владельцев.

В Муезерском районе объявленные администрацией электронные аукционы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от исполнителей услуг по отлову и содержанию животных без владельцев.

В Минсельхозе Карелии напомнили, по вопросам проведения отлова безнадзорных животных необходимо обращаться в администрации районов, муниципальных и городских округов, на территории которых обнаружены такие животные.

Ранее сообщалось, новые меры по борьбе с беспризорными собаками в Карелии нашли поддержку в парламенте.