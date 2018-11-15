Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Самым экстремальным для вождения регионом стала Челябинская область.

Именно в этом регионе живет больше всего водителей, которые признались в агрессивном стиле вождения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито. Авто".

Так, 29% опрошенных, которые признались в агрессивном вождении, оказались жителями данного региона.

На втором месте оказалась Свердловская область (24%), третье место досталось Новосибирской области (23%). В пятерке также оказались Пермский край (22%), Ростовская область и Краснодарский край (по 21%).

Самыми спокойными регионами оказались Воронежская область (14%), Ставропольский край (14%) и Самарская область (15%).

В Москве доля агрессивных водителей составила 19%, в Санкт-Петербурге еще выше 20%. В Татарстане доля агрессивных водителей оказалась на уровне 18%.