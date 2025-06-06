Названы самые безопасные способы хранить сбережения

Специалист объяснила, как избежать рисков при хранении средств.

Финансовый директор и консультант по вопросам управленческого и финансового учета Марина Куликова в беседе с «Известиями» объяснила, как правильно инвестировать накопления и избежать рисков.

— Один из самых простых и доступных вариантов — банковские вклады. Крупные банки предлагают привлекательные условия по депозитам. Однако важно учесть нюанс: если сумма вклада значительная, ее лучше разделить на несколько частей. Тогда в случае необходимости можно снять часть денег, не теряя проценты по остальным вкладам, — отметила специалист.

Также эксперт посоветовала обратить внимание на облигации.

— Государственные ценные бумаги (ОФЗ) обеспечивают доходность до 16% годовых и практически исключают риск дефолта. Если ключевая ставка начнет снижаться, стоимость облигаций может вырасти, что принесет дополнительную прибыль. Корпоративные облигации крупных компаний предлагают еще более высокую доходность и могут стать отличной заменой долгосрочным банковским вкладам, — пояснила она.

Ещё одним надежным способом вложений она назвала покупку драгоценных металлов.

— Покупка слитков или открытие обезличенного металлического счета (ОМС) не только защищает сбережения от инфляции, но и позволяет заработать на росте цен, — добавила эксперт.

Наконец, четвертым вариантов были названы вложения в недвижимость.

Эксперт подчеркнула, что выбор инструмента зависит от суммы, сроков и целей инвестора.

— Для краткосрочных вложений (1–2 года) подойдут вклады и ОФЗ, для среднесрочных (3–5 лет) — корпоративные облигации, а для долгосрочных (5+ лет) — недвижимость и драгметаллы. Важно диверсифицировать вложения: например, распределить средства между металлами, вкладами и облигациями. Такой подход может приносить 10–15% годовых, — подытожила Куликова.