Названы самые безопасные страны

Самой безопасной страной в мире снова признана Исландия, занявшая первое место в глобальном индексе миролюбия.

Индекс подготовлен аналитическим центром "Институт экономики и мира", пишет издание "РИА Новости".



На второй позиции – Новая Зеландия, на третьей – Португалия. В первую десятку вошли также Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.



Россия вновь оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой, хотя составители доклада отмечают, что ее показатели по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" улучшились.



Одной из проблем России в докладе называется "политическая нестабильность".



Всего в рейтинге 163 страны. Нижние строчки занимают Ирак, Сирия и Афганистан.