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Названы самые безопасные страны

Новости. Вечерняя столица
19:10, 10 Июня 2020
фото: © Spencer Platt/Getty Images
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Самой безопасной страной в мире снова признана Исландия, занявшая первое место в глобальном индексе миролюбия.

Индекс подготовлен аналитическим центром "Институт экономики и мира", пишет издание "РИА Новости".

На второй позиции – Новая Зеландия, на третьей – Португалия. В первую десятку вошли также Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Россия вновь оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой, хотя составители доклада отмечают, что ее показатели по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" улучшились. 
 
Одной из проблем России в докладе называется "политическая нестабильность".
 
Всего в рейтинге 163 страны. Нижние строчки занимают Ирак, Сирия и Афганистан.

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