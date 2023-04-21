Реклама

В домах ЖК «Флотилия» установят надежный барьер от шума
Новое
Сегодня 15:29
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

Названы самые частые виды детских травм в Карелии

Новости. Общество
15:37, 20 Июня 2023
фото: © freepik.com

Новости партнеров

Примерно две трети повреждений дети получают на улице.

Чаще всего дети в Карелии обращаются за медпомощью с травмами, которые врачи квалифицируют как уличные. Об этом в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказал заведующий ортопедо-травматологическим отделением Детской республиканской больницы имени И.Н. Григовича Егор Юрьян.

Травматологи разделяют травмы на уличные, бытовые (здесь иногда выделяют травмы, полученные в школе и детском саду), спортивные и дорожно-транспортные, велосипедные и самокатные травмы. Вид травмы влияет на то, как именно будут лечить пациента.

«Уличная травма превалирует над всеми остальными. Наверное, порядка 65% детей, которые обращаются к нам за помощью, поступают вследствие травмы, которая произошла на улице», – сказал врач.

Летом, с началом каникул, число детских травм резко возрастает. В это время дети часто получают серьезные повреждения на качелях. Нередки и травмы от уличных спортивных тренажеров. Дети постарше периодически обращаются к медикам с электротравмами – их получить можно, например, на железной дороге.плое время года дети в республике также страдают от укусов насекомых, клещей и змей. Если говорить о ДТП, то здесь чаще получают травмы дети, неправильно переходящие дорогу. С начала 2023 года в Карелии уже 8 несовершеннолетних получили серьезные травмы в результате падения с высоты.

Зимой в республике дети часто получают травмы во время катания на «ватрушках», этот вид детского транспорта опасен своей неуправляемостью. В результате дети рискуют получить очень серьезные травмы, в том числе черепно-мозговые, и переломы костей.

«Единственный совет, как можно профилактировать данный вид травмы, – постараться, чтобы ребенок катался на специально оборудованных горках или сменить вид транспорта на более безопасный – тот же самый снегокат», – отметил Юрьян.

Если вы хотите проконсультироваться со специалистом, переходите в официальную группу Министерства здравоохранения Карелии во «ВКонтакте». Свой вопрос можно оставить в личных сообщениях паблика или в комментариях к записям на стене сообщества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2023, 09:03
Несколько тысяч российских автомобилистов оказались в Финляндии вне закона
16.06.2023, 14:58
СМИ рассказали, сколько супермаркетов закрылось в Финляндии после остановки потока туристов из России
14.06.2023, 07:00
«Окуни - монстры» водятся в озере в Карелии
14.06.2023, 07:45
Эксперт рассказал, что в ближайшее время будет с курсом доллара и евро
17.06.2023, 22:23
Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"
13.06.2023, 10:05
Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.