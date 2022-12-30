Названы самые кассовые фильмы в кинотеатрах Карелии

Сборы карельских кинотеатров в 2022 году упали по сравнению с 2021 годом на 40%.

Как сообщает РБК, это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), с 1 января по 31 декабря 2022 года сборы от кинопоказов в республике составили 75 млн 411 тыс. руб., а годом ранее — 125 млн 955 тыс. руб.



В Карелии в 2022 году самыми кассовыми фильмами по сборам стали: «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6 млн 978 тыс. руб.), «Анчартед: На картах не значится» (4 млн 637 тыс. руб.), «Человек-паук: Нет пути домой» (3 млн 150 тыс. руб.), «Сердце Пармы» (3 млн 27 тыс. руб.) и «Зверопой 2» (2 млн 185 тыс. руб.). В России самым кассовым фильмом 2022 года стал «Последний богатырь: Посланник тьмы», общие сборы — 1 млрд 698 млн руб.



Причинами падения посещаемости и выручки российских кинотеатров в 2022 году стало сокращение иностранных кинопремьер в связи с уходом из России крупных международных кинокомпаний. В частности, студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили официальный прокат фильмов в России с марта текущего года.

