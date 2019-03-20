Названы самые надежные банки России

Журнал Forbes составил топ-100 самых надежных банков России.

Банк Unicredit занял первое место в топ-100 самых надежных банков России. На второй строчке рейтинга оказался Райффайзенбанк, на третьей — Росбанк, который возглавлял список в 2018 году. Все они являются "дочками" иностранных банков. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Сбербанк и ВТБ, сообщает "Лента.ру".

Все банки в рейтинге разделены на пять групп. В первую группу самых надежных финансовых учреждений включены 30 банков (против 13 в 2018 году) — это банки с рейтингами BBB- и BB+ по версии Fitch. Десятку лидеров замыкают Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), "Нордеа", HSBC и Credit Agricole.

В последнюю группу самых ненадежных финансовых учреждений включены 13 банков — Балтинвестбанк, Энерготрансбанк, "Кольцо Урала", "Объединенный капитал", БыстроБанк, Пересвет, СКБ-банк, банк "Приморье", Аресбанк, Международный финансовый клуб, Фора-Банк, Ланта-Банк и НС Банк.

Рейтинг составлялся на основании оценок крупнейших рейтинговых агентств, таких как Fitch, S&P, Moody's, "Эксперт РА" и АКРА.

В 2018 году рейтинг самых надежных банков возглавлял Росбанк, вторую строчку занимал Unicredit, третью — Райффайзенбанк. Сбербанк также был на четвертом месте, пятую позицию занимал Ситибанк. ВТБ, который в нынешнем году замыкает пятерку лидеров, был на седьмой позиции.