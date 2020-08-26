Названы самые необычные российские изобретения этого года

Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые помощники, воспроизводящие звуки по мимике, стали одними из самых необычных изобретений 2020 года.

Об этом рассказал в интервью "РИА Новости" глава Роспатента Григорий Ивлиев.



"Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека – тревогу, депрессию", – сообщил он, отвечая на вопрос, какие необычные заявки Роспатент получал в этом году.



Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта.



"Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы", – сказал Ивлиев.



"Патенты выдаются не только на медицинские изобретения. Например, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. Очень интересная разработка у изобретателей Сбербанка, так называемые голосовые помощники – они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки", –добавил глава ведомства.