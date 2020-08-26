Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дорогостоящие катафоты появятся на 30 пешеходных переходах Петрозаводска 9
26.08.2020 09:35
Нашелся ребенок, пропавший с детской площадки в Петрозаводске 1
26.08.2020 11:41
Парфенчиков: "Максимальное количество уроков мы рекомендуем проводить на свежем воздухе" 4
26.08.2020 06:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение 2
26.08.2020 07:40
Бывший начальник полиции Петрозаводска уехал служить на Камчатку 1
26.08.2020 10:13

Названы самые необычные российские изобретения этого года

Новости. Общество
21:30, 26 Августа 2020
фото: © freepik.com
Загрузка...

Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые помощники, воспроизводящие звуки по мимике, стали одними из самых необычных изобретений 2020 года.

Об этом рассказал в интервью "РИА Новости" глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека – тревогу, депрессию", – сообщил он, отвечая на вопрос, какие необычные заявки Роспатент получал в этом году.

Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта.

"Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы", – сказал Ивлиев.

"Патенты выдаются не только на медицинские изобретения. Например, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. Очень интересная разработка у изобретателей Сбербанка, так называемые голосовые помощники – они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки", –добавил глава ведомства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-08-26 22:14:33
Искусственный интеллект, на который вы все молитесь, не обладает добротой. Когда превзойдёт вас, лишит людей работы или вообще уничтожит, как устаревшее оборудование.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
25.08.2020, 09:47
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»