Названы самые пьющие нации в мире

Около 2,4 млрд человек в мире (каждый третий) употребляют алкоголь — 1,5 млрд мужчин и 900 млн женщин.

Такие данные приводятся в свежем исследовании The Global Burden of Disease Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс, пишет news.mail.

В среднем по миру суточная норма потребления алкоголя составляет 0,73 порции для женщин и 1,7 для мужчин при условии, что одна порция равняется 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепких спиртных напитков.

Согласно исследованию, самыми пьющими мужчинами в мире были признаны румыны — на родине Дракулы ими потребляется в среднем 8,2 алкогольного напитка в день. Далее следуют жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по 7). Граждане исламского Пакистана наименее склонны к употреблению алкоголя — на одного пакистанца в среднем приходится по 0,0007 алкогольного напитка в день.

Самое же большое число порций алкоголя, выпиваемых женщинами, было зафиксировано на Украине (4,2 напитка в сутки), далее в рейтинге следуют Андорра, Люксембург и Белоруссия (по 3,4 порции), затем Швеция, Дания и Ирландия (по 3,1). Жительницы Исламской Республики Иран говорят «нет» алкоголю тверже остальных — в среднем на одну гражданку этой страны приходится 0,0003 алкогольного напитка в сутки.

Отмечается, что в основу публикации легли данные 1282 исследований, посвященных употреблению алкоголя и рискам для здоровья в 195 странах.