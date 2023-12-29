Названы самые полезные блюды на новогоднем столе

Нутрициолог перечислила самые полезные закуски.

Самыми полезными закусками на новогоднем столе являются мясные блюда, бутерброды с красной икрой и холодец. Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Кондаурова, ее слова передает Лента.ру со ссылкой на «Пятый канал».

Эксперт подчеркнула, что для праздничного стола лучше всего подходит жирная и белковая еда. В качестве примера она отметила запеченное мясо индейки в рукаве. Кондаурова пояснила, что в таком продукте жиры препятствуют воздействию алкоголя на организм и снижают всасываемость спирта в кровь.

Она отметила, что в бутербродах с икрой есть витамины, которые укрепляют иммунитет. «Желательно включать в бутерброд цельнозерновой хлеб, а не белый, как обычно это делается», — добавила нутрициолог.

Кроме того, по словам Кондауровой, в холодце есть коллаген, который поддерживает эластичность кожи. В то же время она предупредила россиян, что людям с повышенным уровнем холестерина стоит осторожнее подходить к данному продукту, так как большое содержание жиров в холодце может усугубить проблему и привести к образованию бляшек на сосудах.