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Названы самые популярные пластические операции у молодежи

Новости. Общество
00:10, 12 Августа 2022
фото: © GLOBALLOOKPRESS.COM

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Пластический хирург рассказал о самых популярных операциях по изменению внешности среди молодежи.

Согласно результатам отчета американской академии Facial Plastic Surgery, в настоящее время к процедурам наиболее часто прибегают миллениалы, то есть люди, чья юность пришлась на начало нового тысячелетия. Это связано с тем, что данная категория лиц пребывает в поисках себя и своего предназначения, считает пластический хирург Дмитрий Скворцов. Его комментарий публикует «Лента. Ру».

Так, Скворцов подчеркивает, что после пандемии коронавируса выросла популярность ринопластики — хирургической коррекции формы и размера носа. Утверждается, что решение изменить нос все чаще принимается под влиянием соцсетей, удаленной работы и регулярных видеозвонков.

«Локдаун увеличил статистику ринопластики за счет представителей Y-поколения: реабилитационный период можно выгодно пересидеть дома, и результат, как говорится, на лицо», — объяснил врач.

Кроме того, миллениалы часто обращаются в клиники за удалением комков Биша, что подразумевает иссечение жировых телец щек для изменения формы скул. Данный тренд задали известные личности, популярность которых пришлась на период взросления представителей указанного поколения. В их числе — актриса Анджелина Джоли, кинозвезда Натали Портман, дизайнер Мэри-Кейт Олсен, — то есть знаменитости с утонченными чертами лица.

В свою очередь, для коррекции фигуры многие прибегают в липосакции (удаление жировых отложений), а также маммопластике (операция по изменению формы и размеров молочных желез).

«Юность миллениалов пришлась на небольшое улучшение качества жизни, а взрослые годы — на бесконечные экономические перемены. Поэтому многим из них важно мнение окружающих по поводу своей персоны, они тяжело воспринимают критику и стремятся к качественной жизни», — заключает Скворцов.

Ранее в августе челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф назвал самые популярные пластические операции у россиянок разного возраста. Так, к коррекции носа и груди прибегают девушки в возрасте от 18 до 26 лет, и это желание обусловлено потребностью нравиться не только себе, но и противоположному полу. Кроме того, востребованными являются такие услуги, как подтяжка лица, груди и живота.

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