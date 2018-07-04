Названы самые популярные секс-фантазии

Ученые из Индианского университета в США выяснили сокровенные желания людей.

В исследование приняли участие более четырех тысяч человек. Оказалось, большинство опрошенных мечтают о групповом сексе. Таких оказалось 89%, пишут Дни.ру.

На втором месте в рейтинге – плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин и женщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию, передает Wall Street Journal. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах – в лифтах и парках.

Также исследование показало, что 79% мужчин в США были бы не против свободных отношений без обязательств. Женщин, предпочитающих подобную связь – 62%.