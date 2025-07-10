Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

В июне продаже подержанных автомобилей в стране упали почти на 5%.

В июне 2025 года россияне купили 467.4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что оказалось на 4.8% меньше, чем в мае, и на 6.4% — чем в июне 2024 года. Такие данные привели в аналитическом агентстве Автостат.

Самой популярной маркой на вторичном рынке осталась LADA — россияне в июне купили 115.8 тысячи таких машин. Второй результат показала Toyota (46.8 тысячи). За ней следуют корейские бренды Kia и Hyundai (27.2 и 26.1 тысячи), а также японский Nissan (20.6 тысячи).

Из моделей первое место по-прежнему остается за вазовской «семеркой» (10.9 тысячи экземпляров). За ней идут Hyundai Solaris (9.2 тысячи), Kia Rio (9.1 тысячи), «четырнадцатая» модель ВАЗа (8.7 тысячи) и Ford Focus (8.3 тысячи б/у машин).