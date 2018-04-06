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Новости. Общество
20:40, 06 Апреля 2018

Названы самые популярные в России кроссоверы

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В прошлом месяце компактный кроссовер Hyundai Creta вновь стал бестселлером.

Продажи этой модели составили 5994 автомобиля - рост плюс 27%, пишет "Российская газета" со ссылкой на "Автостат".

На втором месте, как сообщает "Автостат", французский Renault Duster, на котором остановил свой выбор 4101 покупатель (+17%). Тройку замыкает Renault Kaptur с показателем 3240 проданных автомобилей (+22%).

В топ-5 также попали Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 3064 экземпляра (+52%), и Toyota RAV4, чьи продажи составили 2994 машины (-20%).

В десятку лучших также вошли Mitsubishi Outlander (2760 штук, +77%), Chevrolet Niva (2566 штук, -5%), Lada 4x4 (2329 штук, -4%), Kia Sportage (2054 штуки, -2%) и Hyundai Tucson (1955 штук, +88%).

По итогам первого квартала текущего года среди SUV ("спортивно-утилитарный автомобиль") лидирует опять же Hyundai Creta - 15 764 проданных машин (+39%). На втором месте - Renault Duster (10 270 штук, +19%), третья строчка досталась Renault Kaptur (7 659 единиц, +28%).

Всего в первом квартале 2018 года автопроизводители реализовали в России 392 920 новых автомобилей, что на 21,7% больше, чем годом ранее. В марте продажи машин в РФ выросли на 13,9% - до 157 279 единиц.

Отметим, что в прошлом месяце самым продаваемым автомобилем в нашей стране стал корейский "бюджетник" Kia Rio. Реализация модели составила 9809 автомобилей (+17%), в том числе 2935 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. На втором месте Lada Vesta (9 181 проданный автомобиль, +52%), на третьем - Lada Granta (8381 реализованный автомобиль (+7%).

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