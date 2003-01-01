Названы самые продаваемые в 2025 году российские автомобили

Все первые пять мест по продажам заняли автомобили LADA.

Агентство «Автостат» опубликовало список самых продаваемых в России в 2025 году автомобилей. В целом, за 7 месяцев 2025 года в России было реализовано 219,7 тыс. новых легковых автомобилей отечественных брендов. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также стоит отметить, что на долю российских марок пришлось 33,8% всего рынка.

Всю пятерку лидеров заняли модели LADA. Лидером среди них, как и в целом по рынку, осталась LADA Granta, продажи которой с января по июль составили 81,2 тыс. экземпляров. Это на 29% меньше, чем год назад. На втором месте находится LADA Vesta с результатом 49,6 тыс. реализованных машин (-31%). Следом идут внедорожники LADA Niva Travel (18,7 тыс. шт.; -36%) и LADA Niva Legend (18,3 тыс. шт.; -32%). Замыкает пятерку лидеров универсал LADA Largus, который разошелся тиражом в 15,3 тыс. экземпляров. При этом его продажи выросли в 21 раз.

Падение на 24% у китайского россиянина «Москвич 3» (с января по июль 7,1 тыс. единиц). А вот продажи кроссовера Solaris HC, напротив, выросли в 24 раза (до 4,6 тыс. шт.). Также увеличилась они у кроссовера XCITE X-Cross 7 (в 4 раза до 4,6 тыс. шт.) и у седана Solaris KRS (в 20 раз до 3,5 тыс. шт.). Замыкает ТОП-10 самых популярных новых легковых машин отечественных брендов внедорожник УАЗ «Патриот» (3,2 тыс. шт. -32%).