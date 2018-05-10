Названы самые продаваемые в России автомобили с "автоматом"

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Самой продаваемой маркой автомобиля с автоматической коробкой передач (АКП) оказался корейский бренд KIA.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".
Расчеты приведены по итогам первого квартала 2018 года. Аналитическое агентство также отмечает, что в России с января по конец апреля реализовано 201,3 тысячи машин с автоматической коробкой передач.
Так, KIA за четыре месяца реализовал 39,8 тысячи автомобилей с АКП на территории России. В тройку лидеров также входят Hyundai и Toyota, объем продаж которых составил 29 тысяч и 19,4 тысячи авто, соответственно.
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